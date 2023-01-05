Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Şahintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. (33) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.