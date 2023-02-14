Depremzedelere umre parasını bağışladı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki adam, umre parasını deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrasında ekipler enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken bölgeye de yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Taraklı ilçesi Alballar Mahallesinde ikamet eden 73 yaşındaki Rüştü Güneş, ikinci kez gitmeyi düşündüğü umre ziyaretini iptal edip biriktirdiği parayı depremzedelere göndermeye karar verdi. 26 bin 500 lira bağışlayan Güneş, felaket sonrasında yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlar için parasını bağışladığını söyledi. Ayrıca Güneş’in daha önceki günlerde büyük baş hayvanını satarak parasını deprem bölgesine gönderdiği öğrenildi.