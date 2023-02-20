Depremzedeler bu çadırda her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor

Serdivan Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeler için hayır çarşısı kurdu. Buraya gelen vatandaşlar, her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor.

Tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesine giden Serdivan Belediyesi, araç ve ekipleriyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, ilçeye gelen depremzedeleri de unutmuyor. Bu çerçevede Afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeler, Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yanında oluşturulan hayır çarşısında her türlü ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise ilçede misafir olan depremzedelerin hayır çarşısına gelerek ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyleyerek, “Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek bizim boynumuzun borcu. Bu konuda desteğimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz” dedi.