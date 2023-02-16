Depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu

SUBÜ, deprem bölgelerinden Sakarya’ya gelen depremzede çocukların felaketin psikolojisinden uzaklaşması için farklı yaş gruplarına hitap eden bir etkinlik alanı oluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Sakarya’ya gelen depremzede çocuklara yönelik olarak bir etkinlik alanı oluşturuldu. 14 yaşa kadar tüm çocuklara hitap eden alanda farklı yaş gruplarına yönelik 3 oyun alanı bulunuyor. Oyun alanlarında kitap boyama, resim çizme, el işi, hamur oyunları ve diğer masa oyunları; minderde oynanabilecek oyunlar için bir alan; eğitsel oyun ve fiziksel aktivite alanı ile şişme oyun alanı bulunuyor. Meyve suyu, kek ve çay ikramının da bulunduğu etkinlik çerçevesinde birçok gönüllü öğrenci ve personel yer alıyor. Her gün 10.00-17.00 arasında açık olacak alandaki etkinliklerin 3 Mart Cuma gününe kadar sürdürülmesi hedefleniyor.

Sakarya’ya gelen depremzedeler için terapatik rekreasyon çerçevesinde keyifli bir alan oluşturmak istediklerini belirten SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Başkanı ve etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş, “Öncelikli amacımız akut zaman diliminde terapi ve rehabilitasyon imkânı bulamayan, özellikle depremden ciddi şekilde etkilenen ve mağdur olan çocuklarımıza bir nebze de olsa neşe katmak ve depresif durumdan kısmen de olsa uzaklaştırabilmek. Felaketi konuşmadıkları, arkadaşlarıyla birlikte sadece yaşlarının gereğini yapabildikleri bir alanı onlara sunmak. Üniversitemizin yanı sıra birçok gönüllü ile bu etkinliği gerçekleştirebiliyoruz. Etkinlik tamamlandıktan sonra da işin ehli olan uzmanlara, psikologlara, pedagoglara ve okullara emanet edeceğiz. Misafirlerimiz adına faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum” diye konuştu.