Depremzede ailelerin doğum günleri kutlandı, pasta kesildi

Deprem felaketi sonrasında Sakarya’daki yurtlara yerleştirilen ailelere doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.

11 ilde büyük tahribat oluşturan deprem sonrasında Sakarya’daki yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Depremzedeleri yurtlarda ziyaret eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Arifiye ilçesi Muhammet Fatih Safitürk Yurt Müdürlüğü’nde depremzedelerle bir araya geldi. Gerçekleşen sohbet sonrasında ise ailelere doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.