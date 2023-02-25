Depremzede aileleri yeni yaşam alanına kavuşturmak için çalışıyorlar

SAKARYA (İHA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’dan sonra ikinci konteyner kentin kurulumuna başladığı İskenderun’da depremzede aileleri yeni yaşam alanına kavuşturmak için canla başla çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma sebep Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaraları sarmak için mesaisine devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başlattığı yardım seferberliği çerçevesinde 200’den fazla yardım tırı, 200’den fazla araç ve 500’den fazla personelle büyükşehir, yaraların sarılması için saat kavramı gözetmeden çalışıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da sahada çalışan Yüce, ilk olarak Adıyaman Altınşehir’de depremzedeler için 400 konteynerlik bir geçici yaşam merkezinin inşası için talimat verdi. Bu çalışmanın başlamasından sonra 150 konteynerlik ikinci kentin ise Hatay İskenderun’da kurulmasına karar verildi. İskenderun Teknik Üniversitesi’ne ait 2 bin 700 metrekare alanda önce altyapı işlemleri tamamlanacak. Sonrasında ise üst yapıdaki eksikler ve çevre düzenlemesi bitirilecek. İki şehirde de süreç tamamlandığında, afetzedeler içinde tüm sosyal ve barınma alanlarının bulunacağı 550 konteynerlik iki farklı konteyner kente kavuşmuş olacak. İskenderun’da başlatılan ikinci proje için yürütülen süreci yerinde inceleyen Yüce, devam eden altyapı, zemin düzeltme ve çevre düzenlemesi işlemlerini denetledi. Kurulacak yaşam alanının detayları hakkında rapor alan Yüce, depremi yaşayan vatandaşların huzurla vakit geçirebilecekleri bir alan kurmak istediklerini söyledi.

“Türkiye bizi deprem çocukları olarak tanır”

Deprem bölgesinde yoğun mesai harcadıklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Biz depremi yaşayan bir şehrin çocuklarıyız. Türkiye bizi deprem çocukları olarak tanır. Çoğumuz evini, ailesini, yakınlarını kaybetti. Aradan 30 yıl geçse de acımız, şu an yaşananları anlayabilecek kadar taze hala. Bu yüzden depremzede ailelerin yarınları için en önce biz koşuyor, yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Adıyaman’da 400 konteyner ve şuan incelediğimiz İskenderun’da da 150 konteyner kuruyoruz. İki konteyner kenti en hızlı şekilde bitiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.