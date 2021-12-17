Depreme farkındalık etkinliği düzenlendi

AFAD İl Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Akyazı Öğretmenevinde “Depremde Farkındalık” etkinliği düzenlendi.

Deprem Farkındalık etkinliğine, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AK Parti Akyazı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel, vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşmacılar tarafından deprem gerçeği ve depreme hazırlık, alınması gereken tedbirler, deprem anında ve sonrasında ruh ve beden sağlığı gibi konularda etkinliğe katılanlara bilgiler verildi.