Depremde hayatını kaybeden Astsubay’ın sağ kurtarılan eşi ve kızı Sakarya’da

Kahramanmaraş ve 10 ilde tahribata sebep olan depremde hayatını kaybeden Astsubay Davut Koç’un eşi ve enkazdan sağ çıkarılan ikiz kızlarından biri, Sakarya’ya getirilerek tedavi altına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribata sebebiyet veren depremde Hatay’da görevli Sakaryalı Astsubay Davut Koç, ikiz çocuklarından birisi ve annesi depremde hayatını kaybederken çocuklarından biri ve eşi sağ olarak kurtarıldı. İlk olarak bölgede tedavileri yapılan Astsubay’ın eşi ve çocuğu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ayrıca depremde hayatını kaybeden Astsubay Davut Koç, annesi ve bir çocuğu memleketleri Sakarya’ya doğru yola çıktı. Davut Koç, annesi ve bir çocuğu 10 Şubat Cuma günü Arifiye ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlanacaklar.