Deprem bölgesine giden yardım tırları dualarla uğurlandı

Serdivan Belediyesi koordinesinde depremzedeler için toplanan yardım kolileri ve iş makinesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın katıldığı program sonrasında dualarla uğurlandı.

Vatandaşların büyük bir özveriyle katıldığı yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, Serdivan Belediyesi personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından paketlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve iş insanlarının katıldığı program sonrasında iş makinesi, çadır, battaniye, ısıtıcı gibi yüzlerce yardım malzemesinin bulunduğu tırlar, deprem bölgelerindeki vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmak üzere yola çıktı.