Denizcilik MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Bulunduğu konum, tecrübeli eğitim kadrosu ve uygulamalı eğitim modeli ile SUBÜ Denizcilik MYO yeni eğitim-öğretim dönemine hazır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, bir endüstri haline gelen denizciliğin geleceği, öğrencilerin iş imkAnları, okulun eğitim ve uygulama imkânlarından bahsetti. Geleceğin bahriyelilerini yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Akkaş, “Hem hocalarımızın yetkinliği hem de simülatör ve laboratuvarlarımızın yeterliliği açısından oldukça iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Günümüzde denizciliğin sadece bir taşımacılık türü olmadığını vurgulayan Akkaş, “Denizcilik; gemi inşa sanayii, liman hizmetleri, deniz turizmi ve yatçılık gibi sektörleri bünyesinde toplayan çok büyük bir endüstri haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin ortak özelliği denizci kimlikleridir. Bu bağlamda üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin üç denizine üç büyük liman yapılması ‘Denizci Ülke’ kimliğimizi ön plana çıkarmaktadır. 2000’li yılların başında 37 adet olan faal tersane sayısı, günümüzde 80’i geçmiştir. Bu sayede ülkemiz hem gemi yapımında hem de gemi sökümünde dünyanın etkin ülkelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak deniz ticaret filosu ve buna bağlı olarak büyüyen gemi inşa ve limancılık alt sektörleri çok sayıda nitelikli elemana ihtiyaç duymaktadır” diye konuştu.

Denizcilik MYO olarak, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Gemi İnşaatı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Deniz ve Liman İşletmeciliği programlarına öğrenci aldıklarını belirten Akkaş, “Bir denizcilik okulu olarak Deniz Ulaştırma ve İşletme, Gemi İnşaatı ile Deniz ve Liman İşletmeciliği programlarımız öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Ayrıca Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programından da bahsetmek istiyorum. Bu programın mezunları başta belediye itfaiye teşkilatları ve AFAD olmak üzere yangın ve arama-kurtarma ile ilgili pek çok kuruluşta istihdam edilebilmektedir. Bunun yanı sıra bizim okulumuza özgü olarak oluşturduğumuz denizcilik derslerini de içeren müfredat sayesinde mezunlarımız liman tesislerinde ve limandaki bir gemide oluşabilecek bir yangınla mücadelede, liman tesisi veya gemi tarafından oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesinde vb. konularda da eğitim alıyorlar. Ayrıca staj, +1 uygulamalı eğitim ve eğitmen desteği gibi konularda hem Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hem de Sakarya AFAD ile yapmış olduğumuz protokol sayesinde öğrencilerimizin alandaki uzmanlardan eğitim almalarını da sağlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri ve kurumsal iş birliği noktasında destekleri için başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve itfaiye daire başkanlığına çok teşekkür ederiz. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’a da destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın okulumuzun kurulmasında gösterdiği irade ve sonrasında karşılaştığımız sorunların aşılmasında verdiği destek bizim için çok değerli. Bu bağlamda yöneticilerimizin sahip olduğu vizyonun okulumuzun gelişimine son derece olumlu etki ettiğini söylemeliyim” şeklinde konuştu.

“Tecrübeli akademik kadro ve uygulamalı eğitim”

Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun tematik eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Akkaş, “Okulumuz ikinci yılını geride bıraktı. Genç bir okul olmamıza rağmen tecrübeli ve dinamik bir ekiple yol alıyoruz. Eğitim kadromuzu sektöre yıllarını vermiş çok değerli denizcilerle oluşturmaya çalıştık. Çünkü denizciliğin olmazsa olmazı uygulamalı eğitim. Bilindiği üzere üniversitemiz de tüm bölüm ve programlarında uygulamalı eğitim modelini benimsiyor. Bu çerçevede biz de hocalarımızı bilgilerini sürekli olarak güncel tutabilmeleri adına her yıl belirli aralıklarla gemilerde görevlendiriyoruz. Bu şekilde üniversite-sanayi-sektör iş birliğini de etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yüksekokulumuzda 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi ve 10 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 14 kişilik bir akademik karoya sahibiz. Hocalarımızın akademik anlamda yetkin olmalarını çok önemsiyor ve bu noktada üniversitemize ait 7 uluslararası dergiden birini Denizcilik MYO olarak biz çıkartıyoruz. Geçtiğimiz ay 3. sayısını çıkarttığımız dergimizin ismi Journal of Marine and Engineering Technology” ifadelerini kullandı.

“Simülasyon sistemleri ile gerçekçi bir gemi deneyimi”

Nuri Akkaş, “Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak uygulama alanında geniş imkanlara sahibiz. Okulumuza kurulan simülasyon sisteminde farklı tipte gemiler, limanlar, boğazlar, gerçekçi verilere dayanan bir modelleme söz konusu. Öğrencilerimiz bu simülasyonlarda gördükleri eğitim ile gerçekçi bir gemi deneyimini yaşamış oluyorlar. Köprü üstü simülatöründe eğitim alan geleceğin kaptanları, zorlu deniz ve hava şartlarında gemilerini başarıyla kontrol etmeyi öğreniyor. Bunun yanı sıra gemide karşılaşılabilecek yangın, batma tehlikesi ve sağlık sorunları gibi acil durumlar için gerekli olan eğitimler de uzman eğiticiler tarafından öğrencilerimize aktarılıyor. Simülatör sistemlerinden biri olan GMDSS simülatörünü okulumuza hibe eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Karadeniz Ereğli Şube Başkanı İrfan Erdem’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitimler için gerekli olan malzeme ve ekipman desteği için de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’a, eğitim ve lojistik desteklerinden ötürü Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Erasmus+ Değişim Programı”

Doç. Dr. Akkaş, “Litvanya Denizcilik Akademisi ile Erasmus+ değişim programı çerçevesinde bir anlaşma imzaladık. 5 yıl geçerli olan bu anlaşmayla SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelleri ile Litvanya Denizcilik Akademisi öğrenci ve personelleri eğitim ve ders verme amacıyla diğer okullara gidebilecek. Bu sayede akademik ve kültürel ilişkiler geliştirilebilecek. Denizcilik eğitimi verecek bir okul olarak denize kıyısı olan bir yerleşim yerinde olmak istememizin yanı sıra bölgenin lojistik avantajlarının da oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu avantajları Kuzey Marmara Otoyoluna, Adapazarı Demiryoluna, Karasu ve Melenağzı Limanları ile Karasu Organize Sanayi Bölgesine yakınlık olarak sayabiliriz. Marmara Bölgesi ve İstanbul’un Karadeniz’e açılan kapısı konumundaki Karasu Limanı, hitap ettiği geniş hinterland, kapasitesi ve coğrafi konumu ile Karadeniz’den dünyaya açılan lider liman konumundadır. Okulumuzun Kocaali gibi güzel bir ilçede olmasının sebeplerinden biri olarak da ilçenin önde gelen insanlarının verdiği desteği sayabiliriz. Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ile Belediye Başkanı Ahmet Acar’ın şahsında ilçemizin değerli sakinlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.