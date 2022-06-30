Denizcilik MYO Müdürü Akkaş: “Denizci kent özelliğini ortaya çıkarmak istiyoruz”

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, sektöre nitelikli insan yetiştirmek ve Sakarya’nın denizci kent özelliğini ortaya çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Akkaş mesajında, “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bu tarihi 96 yıldır ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutluyoruz. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu denizcilikten geçiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve sınırlarında iki önemli boğaz bulunan ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konumun avantajını kullanarak denizciliğimizi modern seviyeye ulaştırmalı, deniz ticaretinin ülke ekonomisine katkısını artıracak ve denizcilikte daha çok söz sahibi olmamızı sağlayacak çalışmaları daha çok gerçekleştirmeliyiz. Denizcilik bir kültür işi ve yaşam kaynağıdır. Denizciler kültürlerini bilerek ve bu kültürü geliştirerek çok daha önemli noktalara geleceklerdir. Denizcilik MYO’muz da nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren veya göstermek isteyen girişimler ile birliktelikler sağlamaktadır. Bu birlikteliklerle ülkemizin denizcilikteki rekabetçi yönünün artırılmasına ve Sakarya’nın denizci kent özelliğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçen herkese ve tüm denizcilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diye konuştu.