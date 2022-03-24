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Dekan Oğuz Türkay: “Sakarya 2022 yılında daha fazla turist çekecek”

2021 yılı verileri ışığında Sakarya turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Pandemi sonrası rahatlamanın vereceği ivme, yurt dışına çıkışların maliyeti, metropollerde kümelenen büyük turizm talebinin yakın bölgeleri tercihi gibi unsurlar Sakarya’nın 2022 yılında turizm alanında daha fazla tercih edileceğini gösteriyor” dedi.

SAKARYA 24.03.2022, 09:43
Dekan Oğuz Türkay: “Sakarya 2022 yılında daha fazla turist çekecek”

2021 yılı verileri ışığında Sakarya turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Pandemi sonrası rahatlamanın vereceği ivme, yurt dışına çıkışların maliyeti, metropollerde kümelenen büyük turizm talebinin yakın bölgeleri tercihi gibi unsurlar Sakarya’nın 2022 yılında turizm alanında daha fazla tercih edileceğini gösteriyor” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay; turizmde yaşanan son gelişmeler, Sakarya turizminin 2021 yılındaki durumu ve 2022 yılından beklentiler ile fakültenin sunduğu ve sunabileceği katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakarya’nın turizm cazibesinin ve konaklama sürelerinin artırılması için yapılabileceklere ilişkin öneriler getirdi.

Rusya-Ukrayna gerilimi talepleri ciddi oranda düşürecek

Son dönemdeki gelişmelerde turizm pazarını etkileme potansiyeli en yüksek olanların enflasyonist ortam ve Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi olduğunu kaydeden SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Türk lirasının değer kaybı ülkemize yönelik talebi artırırken, yurt dışına çıkacak vatandaşlarda caydırıcı etkide bulunacaktır. Ukrayna’da yaşanan işgal girişimi de özellikle Rusya ve Ukrayna’dan ülkemize yönelen talebi ciddi oranda düşürecektir. Bu iki faktörün de yurt içi seyahat hareketliliğini artırması beklenebilir. Her ne kadar enflasyona bağlı olarak seyahate çıkmanın yerli turiste maliyeti artmış olsa da, yurt dışına gideceklerin yurt içinde tatil destinasyonu seçme oranı artacak gibi görünmektedir. Bu çerçevede yurt içi hareketliliğin 2019 yılında ulaşılan 78 milyon kişi düzeyine ulaşıp ulaşamayacağını bize süreç gösterecek. Ancak her halükârda Sakarya gibi güçlü turizm çekiciliklerine sahip ve metropollere çok yakın yerlere yönelik güçlü bir talep olacağını düşünüyorum” dedi.

Yabancı turist sayısı geriliyor

Veriler üzerinden Sakarya’da turizmin durumunu değerlendiren Türkay, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere baktığımızda Sakarya’da 2021 yılında 28 bin 199’u yabancı ve 361 bin 593’ü yerli olmak üzere toplam 389 bin 792 kişinin konaklama yaptığını görüyoruz. Bu sayı turizmin oldukça büyüdüğü 2019 yılında 45 bin 521’i yabancı, 372 bin 129’u yerli olmak üzere 417 bin 650 kişiydi. Bu veriler Sakarya’da son iki yılda pandeminin de etkisiyle yabancı turist sayısında gerileme ama özellikle 2021 yılında yerli turist sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi sonrası rahatlamanın vereceği ivme, yurt dışına çıkışların maliyeti, metropollerde kümelenen büyük turizm talebinin yakın bölgeleri tercihi gibi unsurlar Sakarya’nın 2022 yılında turizm alanında daha fazla tercih edileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Cazibenin artması için birliktelik ve yatırım gerekiyor

Sakarya turizmi için temel noktaların ürün geliştirme ve pazarlamada odaklandığını söyleyen Türkay, “Altyapının geliştirilmesi, il genelinde birçok çekiciliğin kolay ziyaret edilebilir hale getirilmesi gerekiyor. Karasu ve Kocaali’nin sahilleri, Hendek, Akyazı ve Sapanca’nın yaylaları, Sapanca Gölü ve çevresi, Acarlar Longozu, yemyeşil doğa, termal olanakları, farklı alt kültürlerin yeme içme zevklerini bugüne taşıyan gastronomisi ve benzeri unsurları nitelikli birer ürüne dönüştürecek yatırımcılara, bu yatırımcıların üretimini kolaylaştıracak kamu-özel sektör eliyle altyapının iyileştirilmesine ihtiyaç var. Bunun yanı sıra hem turizmin gelişimini koordine edecek, hem ilin çekiciliklerini tanıtacak birliktelikle tesis edilen kanaat merkezlerine, turizm sektörü ile yakın irtibatlı derneklere ve birliklere ihtiyaç bulunuyor. Bu nedenlerden dolayı turizmcilerin de kendi aralarında birlikler kurmaları önemli görünüyor” şeklinde konuştu.

Ürünler, ziyaret noktaları ve tesisler geliştirmeliyiz

En kritik sorunlardan birisinin Sakarya’ya ziyaretçi olarak gelenlerin ortalama kalış sürelerinin düşük olması olduğunu belirten Türkay, “Sapanca’da doğayla iç içe konaklama imkânı sunan yeni tür tesisleşme veya teknolojinin dahil edildiği yenilikçi turizm sunumlarına da odaklanılması gerekiyor. Hem yeni turistleri çekecek hem de gelenlerin daha uzun kalarak daha fazla harcama yapmasını temin edecek ürünleri, ziyaret noktalarını ve tesisleri geliştirmeliyiz. Turizm bir hizmet olayıdır. Turisti karşılayan ve ilgilenen kişi turistin memnuniyetini belirler. Biz SUBÜ Turizm Fakültesi olarak en başta ilimizin turizm gelişiminin dinamosu olacak genç turizmcileri en iyi şekilde yetiştirerek katkı sunmaya çalışıyoruz. 1750 civarında öğrencinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gördüğü bir fakülteyiz. Şehrimizde ve bölgemizde turizm gelişiminin kritik konuları üzerine saha araştırmalarına dayalı bilimsel eserler hazırlıyor, projeler üretmeye çalışıyoruz. Yine, şehrimizin turizm gelişimi konusunda inisiyatif alan dernekler, komisyonlar ve kurullarda yer alarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Sakarya’nın turizm gelişimine elimizden gelen katkıyı sunma arzusundayız” ifadelerini kullandı.

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