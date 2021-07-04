D140 karayolunda iki otomobil çarpıştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D140 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D140 karayolunda Kuzuluk istikametinden Adapazarı yönüne doğru seyir halinde olan O.K. idaresindeki 34 DYC 371 plakalı otomobil Akyazı istikametine geçiş yapmakta olan H.Y. idaresindeki 54 HC 585 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yol güvenliği için bölgeye gelirken, araç sahipleri kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldılar.