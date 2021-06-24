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D100 karayolunda kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolunda kamyonet ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAKARYA 24.06.2021, 12:50
D100 karayolunda kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolunda kamyonet ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya-Hendek D100 karayolu Erenler ilçesi Büyükesence kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BT 146 plakalı kamyonet U dönüşü yapmak istediği esnada Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 18 KY 442 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuyla alakalı inceleme başlatıldı.
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