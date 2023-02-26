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D-650’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
SAKARYA 26.02.2023, 21:55
Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Geyve ilçesi Karaçam mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 59 PT 503 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.