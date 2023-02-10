D-100’de otomobil şarampole uçtu: 1 hafif yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda yağışlı havanın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, D-100 karayolu Gebeş mevkiinde meydana geldi. Yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 54 KY 947 plakalı Volkswagen marka otomobil, önce trafik levhasına çarptı daha sonrasında da şarampole uçtu. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçta maddi hasar meydana geldi.