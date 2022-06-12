Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi: Sakarya’da büyük festival başlıyor

’Dünya Bisiklet Şehri’ unvanlı Sakarya’yı dünya markası yapmak ve organizasyonları taçlandırmak için hazırlıklarına başlanan ‘Sakarya Uluslararası Bisiklet Festivali’ projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri dünyaya tanıtmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyor. Bu çerçevede başkan Yüce’nin ’Dünya Bisiklet Şehri’ unvanıyla şehri bir dünya markası yapmak ve organizasyonları taçlandırmak için hazırlanması konusunda hassasiyet gösterdiği ‘Sakarya Uluslararası Bisiklet Festivali’ projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan proje, başkan Ekrem Yüce’nin üzerinde büyük özveriyle çalıştığı projelerden bir tanesiydi. Ağustos ayında Avrupa’nın en büyük bisiklet tesislerinden bir tanesi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start alacak UCI’nin dünya yarışları, gerçekleştirilecek festivalle renklenecek. Festival, vadi alanında konser, etkinlikler ve gösterilerle geçecek.

“Sakarya’nın artık şehrin sembolü olan bisiklet alanında uluslararası bir festivali var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Yüce, "Tüm çalışmalarımız bittiğinde onay makamına teslim ettik. Ekibimizle birlikte üzerinde çalıştığımız proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz İbrahim Kalın, özel kalemi Hasan Doğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerine bizlere sundukları imkanlar ve verdikleri moral sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Sakarya’nın artık şehrin sembolü olan bisiklet alanında uluslararası bir festivali var. Bu festivalle her yıl dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayacağız, spor dostlarıyla tanışacağız. Şehrimize markalaşma anlamında değer katacak bu projenin tüm ayrıntılarını inşallah yakın zamanda açıklayacağız" dedi.