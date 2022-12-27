Çöpten hayata kağıdın yolculuğu: Atık maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kadın istihdamına katkı sunan ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde atık kağıtları sepet, dekorasyon ürünü, saksı, çamaşırlık ve abajur olarak sanat eserine dönüştürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm projelerini aralıksız sürdürüyor. SEKAY’da her yıl tonlarca atıktan milyonlarca lira gelir elde eden ve çöpü hayata dönüştüren Büyükşehir, bu iddiasını ayrıca oluşturduğu HES, GES’ler ve diğer enerji üretim projeleriyle güçlendiriyor. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘Sıfır Atık’ projesine de en büyük desteklerden birini Sakarya sunuyor. Başkan Ekrem Yüce’nin öncülük ettiği çalışmada kooperatiflerde bir araya gelen kadınlar, atıktan hayata dönüş için adeta bir sanat icra ediyor.

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) her gün yüzlerce sanat eserini, çöpten alınan malzemelerden dönüştüren kadınlar üretime önemli bir katkı sağlıyor. Alınan kağıt ve kartonları üretime hazır hale getiren üretim ekibi, evlerde kullanılan birçok araç gereci bu atıklardan yapıyor. Kağıtları özel bir sistemle dağılmaz, parçalanmaz şekle getiren kadınlar sepet, saksı, çamaşırlık, ekmeklik, tepsi, abajur ve akla gelebilecek birçok ev eşyasını üretiyor. ‘Atıktan Hayata’ sloganıyla adeta sanat eserine dönüşen bu eşyalar, satış öncesi dayanıklı hale getiriliyor. Ayrıca belirli dönemlerde dolap, sehpa, masa gibi büyük ölçüde ürünlerin üretimi de yapılıyor. Bu eşyalar Türkiye’nin dört bir yanında katılımın sağlandığı fuarlarda, programlarda sergileniyor. Ayrıca Büyükşehir’in şehir genelindeki sosyal tesislerinde ‘Hanımeli Satış Noktası’ işletmesiyle satışa sunuluyor.

Demokrasi Meydanı’nda kurulan Hanımeli Pazarı’nda ve yine OSM’de Yağcıbedir Halısı ve geleneksel ürünlerin de üretimini yapan kadınların eserleri ülkenin ve hatta dünyanın geneline ihraç ediliyor. Son dönemde ürünler vitrine çıktığı andan itibaren ciddi bir alıcı kitlesine ulaşmaya başladı. Atıktan hayata, enerji üretimi ve kadın istihdamını destekleyen birçok alanda üreten, kazanan ve kazandıran Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına her gün yeni bir ivme kazandırıyor.