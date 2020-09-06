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Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı yakalandı
SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE APARTMANLARDAN ÇOCUK BİSİKLETLERİ ÇALAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. HAKİM KARŞISINA ÇIKARILAN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
SAKARYA 06.09.2020, 16:16
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde apartmanlardan çocuk bisikletleri çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adapazarı ilçesinde apartmanlardan çocuk bisikletleri çalınmasına ilişkin yapılan ihbar doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonrasında şahsın 27 yaşındaki U.H. ve Adapazarı ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon sonrasında çocukların bisikletlerini çalarak onlara adeta kabus yaşatan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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