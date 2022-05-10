Çocuklarda ev kazaları ölüm ve kalıcı sakatlıklara sebep olabilir

SAKARYA (İHA) – Ev kazalarının, çocuklarda ölüm veya kalıcı sakatlıklara sebep olabildiğini aktaran Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Sak, aileleri riskli durumlar için bilgi ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan araştırmalara göre hem ülkemizde hem de dünyada ev kazaları dikkat çekici bir oranda yaralanma, kalıcı hasar hatta ölüme sebep olabiliyor. Özel Adatıp Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Sak ise bu oranda çocukların 4. sırada yer aldığını aktardı. Sak, 1-6 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen ev kazalarının önlenebileceğini de vurguladı.

“Ev kazaları, erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 2 kat daha fazla görülmektedir”

Erkek çocuklarda bu oranın kız çocuklara göre 2 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Erbil Sak, “Ev kazaları, erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 2 kat daha fazla görülmektedir. Anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça ev kazaları için alınan tedbirler artmakta ve kazalar azalmaktadır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde ev kazalarında yaralanmaya bağlı ölümlerin yüzde 90’dan fazlasını maalesef çocuklar oluşturmaktadır. Ev kazaları genellikle ev içi ve balkon, bahçe veya havuz çevresinde oluşmaktadır. Kış döneminde yanıklar ve elektrik çarpmaları daha fazla iken, yaz döneminde düşmeler, zehirlenmeler ve boğulma vakaları artmaktadır. Ev kazalarının önlenmesinde daha önceki yaşanmışlıklar, tecrübe, bilgi ve eğitim düzeyi önemlidir. Çoğunlukla bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal gibi önlenebilir insan hataları ön plandadır. Bu nedenle ev içi, balkon, merdiven, elektrik prizleri, kaygan zemin, toksik maddeler gibi riskli durumlar için bilgili tedbirli olmak çok önemlidir” dedi.