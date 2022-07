Çocuklar Millet Bahçesi’nde ‘pony’ atlarına bindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ isimli proje çerçevesinde Sakarya Millet Bahçesi’nde atlara binen çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

2014 yılından beri düzenlenen ve 65 bini aşkın çocukla bir araya gelinen proje için seçilen 21 ilden bir tanesi de Sakarya oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ isimli projeyi Sakarya’da misafir etti. 21-22 Temmuz tarihleri için Sakarya Millet Bahçesi’nde çocuklara at binme etkinliği organize edildi. Saat 14.00 ve 18.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir’in daveti üzerine Millet Bahçesi’nde buluşan çocuklar uzman eğiticilerin kontrolünde diğer at ırklarına göre boyları küçük olan ‘Pony’ cinsi atlara bindi. Burada çocuklara at binme eğitimi ve sürüş teknikleri anlatıldı. Çocuklar ve aileleri harika bir gün geçirdi ve unutamayacakları bir at binme tecrübesi yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Tamamen ücretsiz olan bu aktivitemize şehrimizde bulunan bütün çocuklarımız davetlidir” çağrısı yapılarak, “Çocuklarımızın biniciliğe ve doğaya olan sevgisinin artması noktasında şehrimizde böyle önemli etkinliklerin olması geleceğimizin çocukları için büyük bir avantaj. Çocuklarımızın yeni şeyleri öğrenebilmesi ve bunların bilincinde olması adına Büyükşehir olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu çerçevede Türkiye Jokey Kulübü’nün başlattığı programa ev sahipliği yapıyoruz. Millet Bahçesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu güzel aktiviteye 22 Temmuz’da tüm çocukları davet ediyoruz. Daha güzel etkinlikleri sizlerle buluşturmak adına her zaman çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.