Çocuklar bu şenlikte gönüllerince eğlenecek

“Toy Mobil Oyun Tırı” ve “Seyyah İcathane”, Serdivan Millet Bahçesi’nde çocuklarla buluşmak için hazırlanıyor.

Tüm mahallelerde büyük ilgi gören Toy Mobil Oyun Tırı; basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi birbirinden keyifli oyuncaklarla doyasıya eğlendirmeye devam edecek. Serdivan Millet Bahçesi’nde kurulacak etkinlik alanına gelen öğrenciler, içerisinde Statik elektrik üretebildikleri cihaz, uçuş simülatörü, 3D yazıcılar ve VR gözlük gibi teknolojik icatların bulunduğu icathane tırını gün boyunca ziyaret edebilecekler. Öğrencileri uzaktan kumanda ile kontrol ettikleri WEX IQ robotlar ile farklı deneyimler bekliyor olacak.

Çocuklar, 17 Aralık Cumartesi saat 10.00-18.00 arası sürecek olan programda; oyun ve bilim tırı, sahne etkinlikleri, yüz boyama, balon, jonglör, şişme oyun alanı ve bisiklet gibi ücretsiz etkinliklerle farklı deneyimler yaşayacak.