Çocuklar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde eğlenirken öğrendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli bisiklet sürüş eğitimleri çerçevesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 50 kişilik öğrenci grubu öğretici ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından belli periyodlarda sürdürülen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin misafirleri bu kez 50 kişilik bir öğrenci grubu oldu. Program çerçevesinde öğrencilere bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisiklet kontrolü, ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, acil durumlarda yapılması gerekenler konularında bilgiler verildi. Eğitim hem uygulamalı hem de teorik olarak gerçekleştirildi. Oldukça keyifli geçen günde güzel havanın da tadını çıkaran öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, bisikleti hayatımızın bir parçası yapmak için programlarımıza her gün daha fazla yoğunlaşıyoruz. Şehrimizin merkezinde, ilçelerde ve doğanın en harika olduğu noktalarda bisiklet yollarımızla, kiralık bisikletlerimizle ve birbirinden keyifli bisiklet rotalarımızla iki tekeri cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede vadide eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz de hem öğrendi, hem de aksiyon dolu bir gün geçirdi. Tüm vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi vadiye bekliyoruz” denildi.