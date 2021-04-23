banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Meral Akşener'den '1915 olayları' açıklaması
Meral Akşener'den '1915 olayları' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na yanıt!
İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na yanıt!
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu

Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

SAKARYA 23.04.2021, 18:46
2
Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

23 Nisan günü hastalarına hizmet vermeye devam eden hastane, çocuk hastaları için palyaço getirdi. Hem çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafızalarında iz bırakması hem de doktor ve hastane korkularını atlatmaları için yapılan etkinlik anne ile babalardan beğeni aldı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
açık