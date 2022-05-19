Çocuk Hakları Ağaçlandırma Alanı’nda fidanlar toprakla buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı doğrultusunda Sakarya Çocuk Hakları Komitesi ile bir araya gelerek gençlerle fidan dikti.

Adapazarı Belediyesi tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Çocuk Hakları Adası’nın yanında Çocuk Hakları Ağaçlandırma Alanı oluşturuldu. Başkan Işıksu, Park ve Bahçeler Müdürü Şebnem Arıkan, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve Sakarya Çocuk Hakları Komitesi üyesi gençlerle buluşarak ağaçlandırma alanındaki fidan dikimi gerçekleştirdi. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik eden Başkan Işıksu, “Gençlik, inanmaktır. Daha güzel yarınlar için gençlerimizin gayretlerini yürekten alkışlıyoruz. Yeşil Adapazarı için de çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. ‘Her İnsan Bir Fidan’ projemiz çerçevesinde 100 bini aşkın fidanı hemşehrilerimize birlikte toprakla buluşturduk. Çocuk parklarımıza meyve fidanları dikiyor, sokaklarımızı daha yeşil görüntülerle buluşturuyoruz. Sakarya Çocuk Hakları Komitesinde görev alan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya ve çocuk hakları projeleri ile Adapazarı’mızın bugünlerini ve yarınlarını daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.