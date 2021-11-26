Çocuk Akademisi’ne yoğun ilgi

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin, pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kontenjan ile düzenlediği atölyeleri devam ediyor.

Üç haftasını geride bırakan ve 6 hafta boyunca devam edecek olan birbirinden farklı ücretsiz atölyeler, dersler ve diğer etkinliklerin gerçekleştiği Serdivan Çocuk Akademisi’nde, atölyelere bugüne kadar toplam 4 bin 600 kayda ulaşıldığı ifade edildi.

Serdivan Çocuk Akademisi’nde Dokuma, Drama ve Kukla, Geri Dönüşüm, Oyuncak, Karakalem, Ebru, Çanta Tasarım, Seramik, Moda Tasarım, Karikatür, Minyatür, Hikaye Resimleme, Tezhip ve Amigurimi Atölyesi gibi çocukların eğlenirken öğrenecekleri atölyelerin yer aldığı ifade edildi.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yalnızca 3-6 yaş grubuna ait atölyelerin düzenleneceği, Cumartesi günü 3-12 yaş grubuna ait çeşitli atölye, ders ve etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtilirken, kayıtların online olarak yapıldığı Serdivan Çocuk Akademisi hakkında detaylı bilgiye fikirvesanat.org adresinden veya 0264 211 20 54 numaralı telefondan ulaşılacağı belirtildi.