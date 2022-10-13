Çocuk Akademisi’nde yeni dönem başlıyor

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 3-12 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 6 hafta sürecek etkinliklerin Salı’dan Cumartesi’ye haftanın beş günü gerçekleşecek. Yeni dönem kayıtların 17 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirtilen açıklamada öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 2 farklı branşı seçebileceği ifade edildi.