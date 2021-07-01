Çiftçi eğitimleri yeniden başladı

Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçilere düzenlenen ve pandemi sebebiyle ara verilen eğitim faaliyetleri yeniden başladı.

Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçilere düzenlenen ve pandemi sebebiyle ara verilen eğitim faaliyetleri yeniden başladı. Hendek Belediyesi Ticaret Merkezi Konferans salonunda düzenlenen eğitim programında Fındık Tarımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Fındık Yetiştiriciliği ve Çevre ile Sertifikasyon ve İyi Tarım Uygulamaları konularında eğitimler verildi. Düzenlenen eğitime üreticiler ve firmaların yetkilileri katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Sosyal Uyum Sorumlusu Emine Alantar tarafından sunum yapıldı. Fındık bahçelerine ulaşımda hasat ve patoz sırasında kurutma, depolama, budama, filiz alma işlemleri sırasında yapılan hataları anlatan Alantar, İSG kuralları kapsamında kullanılması gereken ekipmanların önemini anlattı. İş kazalarını örneklerle anlatan Alantar, üreticilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Recep Ali Aydın ise, “Başkanımız Turgut Babaoğlu tarım ve tarımsal faaliyetlere büyük önem vermektedir. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekte Hendekli üreticilere katkı sağlamak için programlar, aktiviteler düzenlemekteyiz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu eğitimler artık kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam edecek. Burada çiftçinin yapması gerekenler anlatırken tek amaç değişen yöntemlerle daha iyi verim elde edebilen bir tarım programı sunmaktır. Çiftçimiz daha çok üretsin, yaptığı işin bereketini daha fazla yaşasın diye bilimsel tekniklerle mümkün olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Programa katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.