Çevreye karbon değil ‘el izi’ bıraktılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle Yenikent’te bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nd güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. 250’ye yakın öğrenci Bisiklet Vadisi’nde ağırlandı, 40 sağlık personeli de bisikletleriyle parkurda kıyasıya yarıştılar. Öğrenciler hep bir ağızdan: “Çevreye karbon değil, el izlerimizi bıraktık” dediler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle Yenikent’te bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bir program gerçekleştirildi. Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen programa ortaokuldan 30 öğrenci katılırken sağlık personellerinden 40 kişi katıldı.

2 farklı grup olarak çalışmalara başlayan minikler, fuaye alanında 56 parçadan oluşan ‘Ahşap Bisiklet Maketi’ yaptılar. Dış alanda ilk olarak bisiklet temel sürüş eğitimi alan öğrenciler, trafik polislerinden de temel kuralları dinledir. Eğitimi tamamlayan öğrenciler, öğrendiklerini tatbik etmek amacıyla kasklarını takıp Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Velodromunda bisiklet sürüşü yaptılar. Sağlık personelleri vadide kıyasıya bir rekabet içinde yarışarak podyumda yerlerini aldılar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İki gün boyunca devam eden etkinlikler çerçevesinde şehrin gözde bisiklet noktalarından birisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 250’ye yakın öğrencimizi ağırladık. Eğlenirken öğrendiren programlarımız sayesinde minik öğrencilerimiz bisiklete ve bisiklet kurallarına daha çok uyacaklar. Büyükşehir olarak yaptığımız her çalışma gençlerimizin geleceğine katkı sağlıyor. İnşallah Sakarya’nın bisiklet yollarının artırılması için elimizden gelen her imkanı değerlendireceğiz” denildi.