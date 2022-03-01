Çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.