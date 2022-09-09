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Çalışma yapan kepçe doğal gaz borusunu patlattı, bölgede panik oluştu
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bölgede kazı çalışması yapan kepçe doğal gaz borusunu patlattı. Paniğe sebep olan olay, gazın kesilmesiyle son buldu.
SAKARYA 09.09.2022, 11:15
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bölgede kazı çalışması yapan kepçe doğal gaz borusunu patlattı. Paniğe sebep olan olay, gazın kesilmesiyle son buldu.
Olay, Pirahmetler Mahallesi Bekirpaşa Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol çalışması yağan kepçe, doğalgaz borusunu patlattı. Meydana gelen patlama panik oluştururken durum itfaiye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemi alırken panik oluşturan olay doğalgazın kesilmesiyle son buldu.
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