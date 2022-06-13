banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Büyükşhirli koşucu Van’da altın madalya kazandı

‘1. Van Denizi Yarı Maratonu’na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan, 21 kilometreyi en hızlı şekilde tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

SAKARYA 13.06.2022, 15:27
Büyükşhirli koşucu Van’da altın madalya kazandı

‘1. Van Denizi Yarı Maratonu’na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan, 21 kilometreyi en hızlı şekilde tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün veteran sporcusu Ali Turan, Van Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu’ ve halk koşusu yarışlarında altın madalya kazandı. Kent tarihinde ilk olma özelliği taşıyan maraton koşusunda 21 kilometre yarışan Ali Turan, madalyanın sahibi oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Turan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından tebrik edildi.

Yorumlar (0)
20°
açık