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Büyükşehirli sporcular Bahar Kupası yarışlarını başarıyla tamamladı

27-30 Mayıs tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışlarına katılan Büyükşehir Kürek Takımı sporcuları yarışları başarıyla tamamladı.

SAKARYA 06.06.2021, 14:07
Büyükşehirli sporcular Bahar Kupası yarışlarını başarıyla tamamladı

27-30 Mayıs tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışlarına katılan Büyükşehir Kürek Takımı sporcuları yarışları başarıyla tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kürek Takımı sporcuları 27-30 Mayıs tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışlarına katıldı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve 12 ilden 20 kulüp 350 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Muhammed Efe Yılmaz küçük erkekler tek çifte kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yıldız kızlar 17 yaş altı dört çifte kategorisinde ise Büyükşehirli sporcular Nisan İpar, Beyza Kurtulmuş, Serra Özkan ve Zeynep Derin yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandılar. Bu sonuçla yıldız kızlar 17 yaş altı takımlar kategorisinde Büyükşehir ikincilik elde etti. Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Bahar Kupası yarışlarına katılan tüm kürek takımı sporcuları tebrik edildi.
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