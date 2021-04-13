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Büyükşehirli sporcudan Türkiye rekoru

2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

SAKARYA 13.04.2021, 18:03
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Büyükşehirli sporcudan Türkiye rekoru

2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 42 kilometrelik etabı 3 saat 7 dakikada tamamlayan Turan, kendi yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye rekoru kıran Ali Turan tebrik edildi.
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