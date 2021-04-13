Büyükşehirli sporcudan Türkiye rekoru

2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 42 kilometrelik etabı 3 saat 7 dakikada tamamlayan Turan, kendi yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye rekoru kıran Ali Turan tebrik edildi.