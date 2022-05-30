Büyükşehirli pehlivanlardan 4 madalya

Yağlı güreş festivalinde er meydanına çıkan Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları turnuvaya damga vurdu. Bu yıl 29’uncusu düzenlenen ve yaklaşık 500 sporcunun katıldığı turnuvadan 4 madalya ile dönen Büyükşehirli güreşçiler, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen yağlı güreş festivaline damga vurdu. Yurdun dört bir yanından 41’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katıldığı turnuvada Büyükşehirli güreşçiler 4 madalya aldı. Sadabat Çayırı’nda er meydanına çıkan güreşçilerden Seyit Sert deste orta boyunda ikincilik elde ederken, büyük orta boyunda Alparslan Tekmen üçüncülük, Yusuf Erdoğan ise birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın Başaltı kategorisinde ise Büyükşehirli güreşçi Serdar Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Spor şehri Sakaryamızın, spor sevdalısı Büyükşehir Belediyesi olarak her branşta başarılarını sürdürerek kupa ve madalyaları şehrimize getirmeye devam ediyoruz. İçlerinde İsmail Balaban, Recep Kara gibi isimlerin yer aldığı 41’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 güreşçinin er meydanına çıktığı turnuvada 4 güreşçimiz madalya ile eve döndü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşında başarılı olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Başarılı olan Büyükşehirli güreşçiler Serdar Yıldırım, Yusuf Erdoğan, Alparslan Türkmen ve Seyit Sert ödül töreninde ise spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.