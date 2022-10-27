Büyükşehirli Milli sporcuya Cumhurbaşkanlığı’ndan davet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı karate sporcusu Fatih Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ programının onur konuğu olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Fatih Şen, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin yeni yüzyıl vizyonu ‘Türkiye Yüzyılı’ programına davet edildi. 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programda başarılı sporcu onur konuğu olarak yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan program saat 15.00’da başlayacak.