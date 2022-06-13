Büyükşehirli milli karateci Mısır’da bronz madalya kazandı

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Uluslararası Karate Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyespor’un milli karatecisi Fatih Şen, bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Fatih Şen, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen Uluslararası Seri A Karate Şempiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Genç karateci, 1. turda Ürdünlü rakibini 8-5, 2. turda Yunanlı rakibini 3-2 yendi. 3. Turda ev sahibi ülke sporcusuna 7-4 mağlup olan Şen, hak kazandığı represaj mücadelesinde İtalyan rakibini 3-0’la geçti.

Suudi Arabistanlı karateci ile bronz madalya maçına çıkan Fatih Şen, 8-0’lık net galibiyetle madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Talihsiz bir darbe alan ve kaşı açılan sporcumuz Fatih Şen’e geçmiş olsun diliyoruz. Yaşadığı sakatlığa rağmen bronz madalyayı ülkemize kazandıran milli karatecimizi kutluyor, başarılarını devamını diliyoruz” denildi.