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Büyükşehirli karateci Milli formayla tatamiye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcularından Zümra Rezzan İm, Prag’da düzenlenecek Ümit Genç ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak.

SAKARYA 15.06.2022, 13:53
Büyükşehirli karateci Milli formayla tatamiye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcularından Zümra Rezzan İm, Prag’da düzenlenecek Ümit Genç ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcularından Zümra Rezzan İm, 17-19 Haziran tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek olan Ümit Genç ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak. Milli karateci, U-21 55 kilogramda yarışacak ve altın madalya için mücadele edecek. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin başarılı sporcusu Zümra Rezzan İm, Avrupa Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada tatamiye çıkacak sporcumuza Milli forma altında başarılar diliyoruz” denildi.

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