Büyükşehir’le yaylalara ulaşım artık daha kolay

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yayla turizmine katkıda bulunmak için son olarak 4 mahallede başlattığı yenileme çalışması kapsamında Hendek’in doğal cennetleri Çiğdem ve Dırımdırım Yaylası’na giden iki farklı mahalledeki 8 kilometrelik yol ağını asfaltladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (Yol Bak) ekiplerince Hendek’in kırsal bölgelerinde başlatılan asfaltlama işlemlerinde önemli bir aşamaya gelindi. İlçede Dırımdırım ve Çiğdem Yaylası’na ulaşımı sağlayan, Yeniyayla, Kurtuluş, Göksu ve Bakacak Mahallelerini kapsayan 18 kilometrelik ulaşım ağının yüzde 50’si asfaltlandı. Dolgu, düzenleme ve genişletme çalışmalarının tamamlandığı Yeniyayla ve Kurtuluş Mahallesi’nin yollarına asfalt serimi bitti. Yayla turizmine de önemli bir katkı sağlayacak bu çalışma sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gelen vatandaşlar konforlu bir yolculuk yapacak. Çalışmanın son bölümü olan Göksu ve Bakacak etabında işlemler başladı. Yenileme bittiğinde 4 mahallede 18 kilometrelik yol ağına toplamda 20 bin tondan fazla asfalt serilmiş olacak.

Yol Bak’tan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, doğal cennetimiz olarak ifade ettiğimiz güzide yaylalarımıza ulaşımın rahat hale getirilmesi için aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda yenilemeye başladığımız Kurtuluş, Yeniyayla Mahalleleri’nde asfalt tamamlandı. Göksu Mahallesi’nde de çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Çiğdem ve Dırımdırım Yaylası’na ulaşımı sağlayan yollarımızın Göksu Mahallesi etabını da süratla bitirmeyi planlıyoruz. Çalışma bittiğinde 18 kilometrelik, 4 mahalleyi kapsayan yol ağını asfaltla buluşturmuş olacağız. Büyükşehir’le ulaşım artık daha kolay, gayretle çalışmaya devam ediyoruz” denildi.