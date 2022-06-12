Büyükşehirin tarım projeleri genç kuşağa yön veriyor

Tarımın önemini aşılamak ve gelecek nesillere tarımsal üretimi aktarmak adına başlatılan ‘Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi’ projesi çerçevesinde yaklaşık 500 öğrenci büyükşehirin tarım alanlarını ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve tüm Türkiye’nin tarımsal üretim geleceğine örnek teşkil eden tarım projeleri gelecek nesiller için vitrine çıktı. Sakarya Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilen ve ilk etapta 12 ortaokuldan yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı ‘Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi’ ile büyükşehirin tarımsal üretim proje alanları genç nesiller için gelecek adına yol gösterici oldu. Çilek Tarlası, Melen Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Damızlık Manda Üretim Tesisi, Yanık Fidan Üretim Tesisi, Acarlar Longozu, UTÇEM Meyve Bahçesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, İstiridye Mantarı Yetiştirme Merkezi, Salep ve Safran Üretim alanlarını 5 gün boyunca gezen öğrenciler, üretim aşamaları noktasında kendilerine eşlik den uzmanlardan bilgi aldı.

Konuya ilişkin olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Proje alanlarımızı ziyaret eden öğrenciler düşünen, düşündüklerini uygulayan ve en önemlisi de yeteneklerini keşfederek onları geliştirmeleri gereken bir dönemdeler. Özellikle pandemi döneminde ve şuan dünyanın çeşitli noktalarında devam eden savaşlarda gördük ki tarımsal üretimde kendine yeterlilik ülkeler için hayati önem arz ediyor. Anadolu her mevsimin aynı anda yaşandığı tarih boyunca bereketli topraklarıyla nam salmış bir kara parçası. Bu bereketi gelecek nesillere aktaramadıktan, üreten nesli devam ettiremedikten sonra bunun bir anlamı maalesef yok. Başkanımız Ekrem Yüce’nin mihmandarlığı ile başlattığımız tarımsal projelerimizin bir kısmını tamamladık ve üretim aşamaları bereketli bir şekilde devam ediyor. Bu proje alanlarımızı ilk etapta şehrin genç nesilleri ile buluşturuyoruz ve onlara üretim bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz ve son teknoloji ile donattığımız tarımsal üretim tesislerimiz ilk etapta yaklaşık 500 öğrenciye kapılarını açtı. Tüketimin hüküm sürdüğü bu dönemde gençlerimize tarımsal üretimi aşılamak istiyoruz ve gelecek adına üretimin bir parçası haline gelmelerini hedefliyoruz. Projelerimizi tüm şehre ve tüm yaş gruplarına tek tek tanıtabilmek adına organizasyonlarımız devam edecek” denildi.