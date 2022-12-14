Büyükşehir’in raketleri Türkiye Şampiyonası yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcuları, Balıkesir’de düzenlenen yıldızlar Bölge Takım-Ferdi müsabakalarında derece elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, Balıkesir’de düzenlenen müsabakalarda önemli bir başarı daha elde etti. Yıldızlar Bölge Takım- Ferdi müsabakalarında boy gösteren sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri başarılarla müsabakalara damga vurdu. Kızlara 24, erkeklerde 31 takımın ter döktüğü maçlarda büyükşehir Belediyesi Yıldız Kızlar Takımı, müsabakaları beşinci tamamlayarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Ferdi kategorisinde ise erkeklerde 74, kızlarda 55 sporcunun katıldığı maçlarda, Berra Öz 3. Olarak bronz madalya elde etti.