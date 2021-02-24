Büyükşehirin öncelikli hedefi, Sakarya’da kentsel dönüşümü uygulamak

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, öncelikli hedeflerinin Sakarya’da kentsel dönüşümü uygulamak olduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve beraberindeki heyeti konuk etti. Görüşme esnasında Bayrak ve beraberindeki heyet, Başkan Yüce’ye Sakarya’nın mimarisine değer katacak her projede destekçisi olduklarını belirtti. Buluşmada pandemi nedeniyle ara verilen süt ve bal dağıtımı da gündeme geldi. Müteahhitler Birliği Başkanı Bayrak, pandemi nedeniyle ara verilen bal ve süt dağıtımı tekrar başladığında 13 hafta boyunca masrafları birlik olarak karşılamak istediklerini dile getirdi.

Şehrin geleceğine dönük yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden, tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin her alanda gelişimi için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Şehrin merkezinde bulunan ve göreve geldiğim ilk günlerde yapımına başladığımız Lüleci Sokağı şehrimize yakışır bir şekilde yeniledik. Alifuatpaşa’da bulunan Suat Yalkın caddesini ışıklandırmaları ve yenilenen yolları ile adeta bölgenin cazibe merkezi haline getirdik. Erenler ilçesinde altyapı sorunları da bulunan Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’nin altını sağlam altyapıyla üstünü ise estetik bir görünüm ile buluşturduk. Asfalt çalışmalarımızla adeta rekor kırdık. 800 bin tonun üzerinde asfalt ile yollarımızı yeniledik. Karaman’da Engelsiz Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Sakarya SGK Köprülü Kavşağı ulaşımda şehrimize yeni bir soluk kazandıracak. Geyve ve Unkapanı’nda yeni meydanlar inşa ediyoruz. Ayrıca eğitim alanında da 48 derslikli yeni bir İmam-Hatip Lisesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Öncelikli hedeflerinin Sakarya’da kentsel dönüşümü uygulamak olduğunu belirten, ilgili oda ve birliklerle de iş birliğine hazır olduklarının altını çizen Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizi geleceğe hazırlarken deprem gerçeğini de hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Depremin önüne geçemeyiz ancak alacağımız tedbirler, uygulayacağımız politikalarla depreme hazır bir şehir oluşturabileceğimize inanıyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte de gerekli görüşme ve toplantılarımızı yaptık. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini hazırladık. Bakanlığımızdan alacağımız onay ile birlikte kentsel dönüşüm adımlarımızı atacağız. Müteahhitler Birliğimizle de iş birliği halinde bu süreci yönetmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle nazik ziyaretleriniz dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.