Büyükşehir’in kazanları Sakarya için kaynıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı aşevi, ilk ayda her gün 600 öğün yemeği vatandaşların adreslerine ulaştırılırken çıkarılan öğün sayısı ise her geçen gün artıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleriyle vatandaşların yanında olduğunu attığı her adımda gösteriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kurulan ekip, kurumda her gün 3 öğün yemeğin çıkarılıp belirlenen adreslere dağıtımı için titiz bir şekilde çalışıyor. Aşevinde aşçı, mutfak, temizlik ve dağıtım personeli sistemin en hızlı şekilde işlemesi için gece-gündüz görev başında. Mutfakta pişirilen yemekler paketlenerek araçlara alınıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor. 2022 ile birlikte hizmete giren Aşevinde 1 ayda her gün 600 öğün yemek dağıtıldı. Sakarya’da her bir vatandaşın sıcak yemekle buluşması için başlatılan bu çalışmayla her gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla başlattığımız çalışmalarda kısa sürede yüreklerimizi ısıtan manzaralarla karşılaştık. Sakarya’nın dört bir yanında sıcak yemek ulaştırdığımız vatandaşlarımızın yüzündeki bir tebessüm, tüm yorgunluğumuzu aldı ve bize güç kattı. Yine sayın başkanımızın yakından takip ettiği bu süreçte soframıza ortak olan vatandaşlarımızın sayısını artıracak ve şehrimizde sıcak yemekle buluşan tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar, kentin her noktasına ulaşacağız” denildi.