Büyükşehir’in asfalt çalışmaları Pamukova’da devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına Pamukova’da devam ediyor. Kemaliye Mahallesi ile Hüseyinli Mahallesi arasındaki mezarlık ve grup yolunda başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin metrelik güzergah Büyükşehir marifetiyle yeni yüzüne kavuşturulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları Pamukova’da devam ediyor. İlçeye bağlı Kemaliye Mahallesi ile Hüseyinli Mahallesi arasında bulunan mezarlık ve grup yolunda devam eden çalışmalar kapsamında güzergah sıcak asfalt ile buluşturuluyor. Güvenli ulaşım için Büyükşehir marifetiyle yenilenecek olan 2 bin metrelik güzergahta yaklaşık 2 bin 250 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürüttüğümüz asfalt çalışmalarına kırsal mahallelerimizde de uzak yakın demeden devam diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla Hüseyinli Mezarlığı çevresinde başlattığımız asfalt çalışmalarını grup yoluna da taşıdık. 2 bin metrelik güzergâhta başlattığımız çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız için güvenli ulaşıma olanak sağlayacağız. Mahallelerimize hayırlı olsun” denildi.