banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı
Arda Kural, Büyükçekmece’de gözaltına alındı
İznik Gölü’ne Mavi Bayrak
İznik Gölü’ne Mavi Bayrak
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı
Çin’den Pelosi’ye yaptırım kararı

Büyükşehir’in 3 oyuncusu milli takımda

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde oynayacak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden 3 oyuncu milli takım kadrosuna davet edildi.

SAKARYA 05.08.2022, 16:52
Büyükşehir’in 3 oyuncusu milli takımda

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde oynayacak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden 3 oyuncu milli takım kadrosuna davet edildi.

Bu sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde yer alacak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Sezon içerisinde önemli başarılara imza atan 3 oyuncu milli takıma davet edildi. Sol oyun kurucu Sedat Yıldırım Türkiye A Milli Takımı, orta oyun kurucu Sadık Emre Herseklioğlu U18 Milli Takımı ve pivot Mohammed Miri Fas Milli Takım kadrolarında oynayacak. Sakarya Büyükşehir Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Bu sene Konya’da 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Sedat Yıldırım ve Mohammed Miri Milli Takım formasıyla ter dökecekler. Milli forma üzerinde başarılı sonuçlar almaları halinde rakip olabilecek iki takım arkadaşı, bir üste çıkmak için yarışacaklar” denildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu