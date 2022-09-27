Büyükşehirden ulaşım çalışanlarına nefes eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından otobüs şoförleri ve idari personellere öfke kontrol teknikleri, stres yönetimi başta olmak üzere birçok eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından otobüs şoförleri ve idari personele yönelik bir dizi eğitim verildi. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde, iletişim becerileri, öfke kontrolü, stres yönetimi, duygusal tutum ve davranışlar başta olmak üzere birçok alanda eğitimler düzenlendi. 3 hafta boyunca devam eden eğitimlerde, personellerin farkındalıklarının artırılarak geliştirilmesi ve vatandaşların ulaşım hizmetlerinden en kaliteli şekilde faydalanmasının amaçlandığı ifade edildi. Uzman eğitmen eşliğinde verilen eğitimlere, personeller gruplar halinde katılım sağladı.