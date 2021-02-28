Büyükşehir’den şehir merkezine hijyen paketi desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Her Eve Maske’ dağıtım çalışmaları devam ediyor. Dağıtım ekipleri Atatürk Bulvarı ve Sakarya Caddesi’nde işyerlerine toplamda 3 bin hijyen paketi dağıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde başlatılan ‘Her Eve Maske’ dağıtım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren maske üretimine başlayan Büyükşehir, ürettiği maskeyi hane ve işyerlerine ücretsiz dağıtıyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Atatürk Bulvarı ve Sakarya Caddesi’nde dağıtım çalışmalarını tamamladı. Ekipler toplamda 3 bin hijyen paketini şehrin kalabalık noktalarındaki işyerlerine dağıttı. Yapılan açıklamada, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ettiğimiz sürece salgının biteceğine inanarak Korona virüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.