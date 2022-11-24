Büyükşehir’den öğretmenler gününe özel dinleti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri öğretmenler gününe özel ‘Öğretmen Bestekarlar’ isimli Türk Sanat Müziği dinletisi ile devam edecek. Program 25 Kasım Cuma günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri öğretmenler gününe özel ‘Öğretmen Bestekarlar’ isimli Türk Sanat Müziği dinletisi ile devam edecek. 25 Kasım Cuma günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek programda Prof. Dr. Ferdi Koç, Dr. Tahir Çağman, Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, Öğr. Gör. Metin Gülsün, Hasan Çizmelioğlu sanat müziğinin en güzel eserlerinden oluşan dinletiyi kültür sanat dostlarının beğenisine sunacak. Yapılan açıklamada, dinleti programına tüm sanatseverlerin davetli olduğu dile getirildi.