banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trump’ın Florida’daki evinde FBI araması
Trump’ın Florida’daki evinde FBI araması
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de
Bakan Soylu: “Terör örgütlerine nefes aldırmamaya çalışıyoruz”
Bakan Soylu: “Terör örgütlerine nefes aldırmamaya çalışıyoruz”
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor

Büyükşehir’den Muharrem ayına özel aşure ikramı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla Çarşamba günü öğle namazı sonrası Orhan Cami önü ve Demokrasi Meydanı’nda Aşure ikramında bulunacak.

SAKARYA 09.08.2022, 15:30
Büyükşehir’den Muharrem ayına özel aşure ikramı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla Çarşamba günü öğle namazı sonrası Orhan Cami önü ve Demokrasi Meydanı’nda Aşure ikramında bulunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Aşure ikramı yapılacak. Çarşamba günü öğle namazı sonrası gerçekleştirilecek aşure ikramı, Orhan Cami ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda tüm vatandaşlar davet edilerek, “Barışın ve kardeşliğin mihenk taşlarından birisi olan ve aramızdaki bağı güçlendiren Aşure Ayı’nda, tüm vatandaşlarımızı aşure ikramımıza bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
32°
açık