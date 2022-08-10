Büyükşehir’den Hendek Dereköy’e kaliteli ve kesintisiz içmesuyu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek Dereköy Mahallesi’nde yeni keşfedilen su kaynaklarıyla bağlantılı olarak bölgeye hizmet verecek 3 bin metrelik içmesuyu hattında çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışmalar ile birlikte bölgede ikamet eden vatandaşların musluklarına kaliteli içmesuyu kesintisiz bir şekilde ulaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği projeler sayesinde kaliteli içmesuyunu Sakarya’nın dört bir yanına kesintisiz bir şekilde ulaştırmaya devam ediyor. Hendek ilçesinde tespit edilen ve açılışı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından gerçekleştirilen 2 adet içmesuyu kaynağına bağlı olarak bölgeye hizmet verecek 3 bin metrelik altyapı hattı tamamlandı.

Yeni hat ile birlikte bölgede uzun yıllar boyunca içmesuyu sorunu yaşanmayacağı öngörülürken aynı zamanda kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirildi. Bir damlası dahi israf olmayan içmesuyu Dereköy Mahallesi’ne sağlıklı bir şekilde ulaşacak. Tamamlanan hat ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın her noktasına kaliteli içmesuyumuzu ulaştırmaya devam ediyoruz. Dereköy Mahallesi’nde tamamladığımız projemizin bölge halkına ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.